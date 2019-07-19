06:40 (мск), источник: Известия
Всем морем: подлодки будут спасать тральщики и катера-охотники
С 2020 года ВМФ начинает готовить подводные поисковые операции по новой программе.
Учения, во время которых были отработаны все новые элементы операции по поиску подводной лодки и спасению ее экипажа, уже прошли на Северном флоте, уточнили в главкомате ВМФ. По их итогам было принято решение распространить эту практику по объединениям
— Раньше в поисковых операциях участвовали только корабли
Однако после 1991 года эта практика прекратилась на много лет, косвенным итогом чего стала, например, гибель «Курска», считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
— В 2005 году глубоководный аппарат АС-28 запутался в сетях и пришлось обращаться к британским специалистам. Только благодаря этому экипаж был спасен, — напомнил он. — Терпящая бедствие подводная лодка — это экстремальная ситуация, когда на счету каждая минута. Это требует привлечения всех имеющихся средств. Даже если корабль не оснащен аппаратурой поиска подводных объектов, он всё равно может оказаться полезным — например, экипаж субмарины может увидеть аварийный буй.
В частности, на одном из этапов самолеты и вертолеты должны были найти подводников на поверхности моря — по легенде, часть экипажа смогла выбраться самостоятельно. Самолетам предстояло обнаружить в заданном районе «членов экипажа», роль которых выполняли манекены, сбросить спасательный плот и передать координаты вертолетам.
На поиски моряков
Как сообщали «Известия», в прошлом году в ходе операции по поиску разбившегося вертолета Ка-29 были впервые применены подводные беспилотные аппараты комплекса «Диамант». Этот комплекс входит в состав противоминного оборудования минного тральщика «Александр Обухов».
В октябре прошлого года водолазы Тихоокеанского флота в ходе учебной спасательной операции опустились на на глубину 416 м в водолазном колоколе. После выхода на грунт были отработаны нормативы по присоединению шлангов подачи воздуха к условному отсеку подводной лодки.