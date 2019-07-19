Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
06:40 (мск), источник: Известия

Всем морем: подлодки будут спасать тральщики и катера-охотники

С 2020 года ВМФ начинает готовить подводные поисковые операции по новой программе.

Источник: Известия

Военно-морской флот кардинально меняет систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок будут привлекаться все возможные средства, а не только суда аварийных служб. Об этом «Известиям» сообщили в главкомате ВМФ. На флоте учли опыт аварий последних лет, и поэтому с будущего года в поиске попавших в беду субмарин будут задействовать противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Действия надводных сил по спасению моряков-подводников начнут отрабатывать на всех флотах уже с 2020 года.

По словам экспертов, новый метод позволит в разы сократить время поисковой операции и в конечном счете сохранить много жизней.
Читайте также
Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России

Учения, во время которых были отработаны все новые элементы операции по поиску подводной лодки и спасению ее экипажа, уже прошли на Северном флоте, уточнили в главкомате ВМФ. По их итогам было принято решение распространить эту практику по объединениям Военно-Морского Флота.

— Раньше в поисковых операциях участвовали только корабли аварийно-спасательных служб, — рассказал «Известиям» руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан I ранга Игорь Курдин. — Учения по спасению экипажей подводных лодок с привлечением всех возможных средств — очень правильное решение. И тральщики, и противодиверсионные катера, и тем более противолодочные корабли очень эффективны в поиске субмарин. В случае аварийной ситуации необходимо использовать все возможности.

В советские времена учебные спасательные операции проводились на флоте регулярно.
Читайте также
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок

Однако после 1991 года эта практика прекратилась на много лет, косвенным итогом чего стала, например, гибель «Курска», считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В 2005 году глубоководный аппарат АС-28 запутался в сетях и пришлось обращаться к британским специалистам. Только благодаря этому экипаж был спасен, — напомнил он. — Терпящая бедствие подводная лодка — это экстремальная ситуация, когда на счету каждая минута. Это требует привлечения всех имеющихся средств. Даже если корабль не оснащен аппаратурой поиска подводных объектов, он всё равно может оказаться полезным — например, экипаж субмарины может увидеть аварийный буй.

К экспериментальным маневрам на Северном флоте впервые были привлечены все средства, которые имеют возможность отыскать затонувшую лодку и ее экипаж.

В частности, на одном из этапов самолеты и вертолеты должны были найти подводников на поверхности моря — по легенде, часть экипажа смогла выбраться самостоятельно. Самолетам предстояло обнаружить в заданном районе «членов экипажа», роль которых выполняли манекены, сбросить спасательный плот и передать координаты вертолетам.

В ключевом этапе учений — поиске затонувшей лодки и эвакуации экипажа — принимали участие реальные подводники.
Читайте также
Ядерные аварии в Баренцевом море

На поиски моряков дизель-электрической субмарины «Владикавказ» были направлены все корабли и суда, способные находить объекты под водой: противолодочные корабли, тральщики, противодиверсионный и гидрографический катера. В итоге гидроакустики оперативно смогли установить контакт с подводным кораблем. По переданным координатам к месту «аварии» подошло спасательное судно. С помощью аппарата АС-34 «подводников» подняли на борт.

Как сообщали «Известия», в прошлом году в ходе операции по поиску разбившегося вертолета Ка-29 были впервые применены подводные беспилотные аппараты комплекса «Диамант». Этот комплекс входит в состав противоминного оборудования минного тральщика «Александр Обухов».

Корабль сумел с помощью гидроакустических средств быстро просканировать дно в заданном районе, обнаружить обломки в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем идентифицировать их с помощью беспилотников.

В октябре прошлого года водолазы Тихоокеанского флота в ходе учебной спасательной операции опустились на на глубину 416 м в водолазном колоколе. После выхода на грунт были отработаны нормативы по присоединению шлангов подачи воздуха к условному отсеку подводной лодки.

Кадры морских глубин, где лежит затонувшая 30 лет назад атомная подлодка
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Гибель 14 подводников ВМФ России
 Чемоданное повышение: штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз
Скоропортящийся бизнес: 65 человек отравились сэндвичами из автоматов
В Индии назвали условия закупки Су-57
Ужасная ошибка лишила британского прыгуна золота ЧМ (видео)
Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля
В конгресс США внесли проект санкций против 24 сотрудников ФСБ
Что произошло на Калининской АЭС в Тверской области
Школьный учитель заснял сверкающую изнутри тихоходку (видео)
СМИ: В России сократилось неравенство по зарплатам
Здоровье
6 удивительных фактов о мужчинах Половой член — один из самых хорошо изученных органов. Но есть факты, которые продолжают удивлять.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Угадайте, кто изображен на картине: тест Давайте проверим вашу интуицию
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь