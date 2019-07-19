05:49 (мск), источник: РИА Новости
В Индии назвали условия закупки Су-57
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
«Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки», — сказал маршал.
В 2018 году в ФСВТС отмечали, что проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу.
По действующему контракту с Минобороны России первый Су-57 поступит в войска в 2019 году, второй — в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
«Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. МИА «Россия сегодня» является официальным информационным агентством мероприятия.