Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
05:49 (мск), источник: РИА Новости

В Индии назвали условия закупки Су-57

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нью-Дели готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле, заявил в интервью «Красной звезде» главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки», — сказал маршал.

В феврале замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Москва готова продолжить работу с Индией по истребителю пятого поколения с учетом наработок по Су-57.

В 2018 году в ФСВТС отмечали, что проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу.

По действующему контракту с Минобороны России первый Су-57 поступит в войска в 2019 году, второй — в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Как сообщал ранее глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.
Читайте также
Минобороны впервые показало видео полета Су-57 в боевых условиях в Сирии

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

«Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. МИА «Россия сегодня» является официальным информационным агентством мероприятия.

Три авиаполка перевооружат новейшими Су-57 к 2028 году
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
 Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Ужасная ошибка лишила британского прыгуна золота ЧМ (видео)
СМИ: В России сократилось неравенство по зарплатам
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля
Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара (фото)
Расходы за электричество не будут перекладывать на государство
Здоровье
6 удивительных фактов о мужчинах Половой член — один из самых хорошо изученных органов. Но есть факты, которые продолжают удивлять.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Угадайте, кто изображен на картине: тест Давайте проверим вашу интуицию
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь