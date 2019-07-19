07:50 (мск), источник: Daily Storm
В конгресс США внесли проект санкций против 24 сотрудников ФСБ
Конгрессмены предлагают наказать силовиков за «незаконное задержание» украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении 24 высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и их ближайших соратников в ответ на задержание 24 моряков и трех кораблей Украины в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе. Соответствующее заявление опубликовала на своем сайте одна из авторов законопроекта, член палаты представителей от демократической партии Марси Каптур.
«Конгресс США
«Этот законопроект дает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американский народ не забыл о своей героической борьбе за защиту демократической траектории и суверенитета своей нации. Мы призываем наших коллег по палате поддержать этот законопроект и чтобы Россия немедленно освободила украинских моряков», — призывают конгрессмены.
Корабли ВМС Украины (два артиллерийских катера и рейсовый буксир) были задержаны в ноябре 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России. По словам российских пограничников, военные суда не реагировали на предупреждения. Корабли отбуксировали в порт Керчи, а моряков арестовали и поместили в московский СИЗО.
По версии Киева, Москва была предупреждена о маневрах. Власти Украины расценивают произошедшее как агрессию. Москва характеризует ЧП в Керченском проливе как провокацию.