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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Источник: РИА Новости

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — сказал украинский лидер. Трансляцию вел телеканал «112. Украина».

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По словам Зеленского, обмен Вышинского на Сенцова должен стать «первым шагом доброй воли».

Ранее в Кремле призвали Киев сделать первый шаг на пути к улучшению диалога между странами, отпустив Вышинского, Сенцова в этом контексте не упоминали. В Москве не раз подчеркивали, что их дела и обвинения не равнозначны.

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы «Правого сектора"*, готовившей атаки в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, при том, что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

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МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.

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