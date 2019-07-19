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13:41 (мск), источник: Ведомости

Чего ждать от выборов в Верховную раду Украины

Партия Зеленского их выиграет, но ему придется искать партнеров для правящей коалиции.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду (парламент). Она формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Победитель в голосовании по партспискам уже известен: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом, набирая, по разным опросам, от 40 до 50% голосов.

9−11% социологи сулят пророссийской «Оппозиционной платформе — За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, 7−8% — партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Кроме них 5%-ный барьер могут преодолеть «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Сила и честь» Игоря Смешко (в 2003—2005 гг. руководил Службой безопасности Украины) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Среди тех, кто в Раду, скорее всего, не пройдет, — «Оппозиционный блок», созданный на базе бывшей Партии регионов экс-президента Виктора Януковича, и Радикальная партия Олега Ляшко.

Причина столь высокой поддержки партии Зеленского, по единодушному мнению украинских экспертов, не только в популярности нового президента, но и в ставке на новые лица: в списке «Слуги народа» нет ни одного действующего депутата.

Правда, это принесло и свои издержки: уже после выдвижения кандидатов партия объявила так называемые постпраймериз, призвав общественность сообщать о тех членах списка, кто недостоин там находиться.

Неизбежная коалиция

Впрочем, даже уверенной победы по партспискам «Слуге народа» будет недостаточно для завоевания большинства в 226 мандатов, необходимого для формирования правительства и назначения премьера, ведь от ее одномандатников эксперты особых свершений не ждут, прогнозируя им не более 70−80 мест. Поэтому в день голосования будет, по сути, решаться еще и вопрос о том, с кем партия Зеленского сможет создать правящую коалицию и на каких условиях. Например, Тимошенко уже назвала воскресное голосование «всенародными выборами премьер-министра». Официально представители «Слуги народа» не исключали коалиции ни с какими политическими силами, кроме «Оппозиционной платформы».

Если в Раду пройдет «Голос», рейтинг которого в последнее время падал, то это претендент номер один на коалицию, считает гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
Источник: РИА "Новости"

В противном случае ситуация для создания коалиции будет довольно сложной, предполагает он. Преодолеет ли барьер «Сила и честь», тоже непонятно, отмечает социолог: «Оказалось, что слишком много партий претендуют на один и тот же проевропейский электорат, поэтому точный прогноз дать невозможно». «Батькивщина» тоже активно настроена на кооперацию со «Слугой народа», о чем говорила и Тимошенко, напоминает Паниотто: «Они близки по заявленным ориентациям. Но в случае коалиции Тимошенко, скорее всего, будет претендовать на пост премьера, и вопрос в том, захочет ли президент иметь опытного премьера».

С Порошенко же Зеленский создавать коалицию, «естественно, не будет», между ними было много взаимных оскорблений, добавляет социолог.

Точно можно сказать, что в коалиции не будет партий Медведчука и Порошенко, согласен украинский политолог Владимир Фесенко: «Выбор небольшой. Вариант № 1 — “Голос”. Вариант № 2 — “Сила и честь”, если она пройдет в парламент. Вариант № 3 — “Батькивщина”: они хотят в коалицию, но Тимошенко хочет быть премьером, так что тут могут быть проблемы». Скорее всего, коалицию создадут в августе, вопрос лишь в согласовании модели конституционного соглашения и основных программных позиций, а также в распределении постов в правительстве, должностей премьера и спикера, говорит эксперт.

Источник: РИА "Новости"

Чего ждут в России

К партии Зеленского примкнет часть одномандатников, что добавит ей голосов, но будет недостаточно для устойчивой коалиции, полагает Александр Гущин из РГГУ: «Коалиция возможна либо с “Голосом”, если он проходит (что вызывает сомнения), либо с “Батькивщиной”. Вероятность второго варианта была бы выше, если бы Тимошенко не имела амбиций премьера, а согласилась, например, на должность спикера Рады».

Назначение ее премьером нивелирует образ Зеленского как сторонника новых людей, поясняет эксперт: «Тимошенко — политик старой формации, хотя и очень талантливый».

Результат голосования будет зависеть от явки и событий последних дней, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Думаю, того, что получит Зеленский, будет достаточно, чтобы контролировать Верховную раду». «Слуга народа» будет стараться создать центристскую коалицию и партия Порошенко едва ли в нее войдет, говорит эксперт:

Трудно представить и блок с правыми радикалами. Но самый интригующий вопрос — насколько Зеленский может быть готов объединиться с такими политиками, как Бойко: с теми, кто в предыдущей Раде занимал оппозиционные и даже, можно сказать, радикальные позиции по отношению к блоку Порошенко. У таких союзов есть свои «за» и «против», но об этом можно говорить, только если Зеленскому не хватит электоральной поддержки.

Судя по прогнозам, партия Зеленского получит как минимум простое большинство, а может, и абсолютное, согласен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Именно Зеленский будет определять повестку коалиции, он должен получить своего премьера. В такой ситуации глупо давать пост премьера Тимошенко — в чем смысл? У представителей Зеленского есть рациональный технологический прием: часть одномандатников может сформировать группы, и их вхождение в коалицию со “Слугой народа” для президента имиджево выгоднее всех остальных вариантов».

Источник: РИА "Новости"

На что надеется Кремль

Отдельный вопрос — чего ждет от новой украинской коалиции руководство России. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что, прежде чем говорить о встрече с Зеленским, нужно сначала дождаться выборов в Раду и формирования правительства. А в четверг, за три дня до голосования, Путин вслед за премьером Дмитрием Медведевым демонстративно встретился с Медведчуком.

Созданная коалиция никак не сможет повлиять на переговоры с Россией, полагает Фесенко: «Ситуация с Медведчуком — исключенный вариант. У Зеленского не хотят вести переговоры [с Россией] через него. Насколько я знаю, украинские переговорщики крайне недовольны тем, что Медведчук через Москву вставляет палки в колеса, мешает переговорам, создает проблемы по теме моряков и другим вопросам». Новая Рада сможет влиять на переговоры лишь косвенно — если придется утверждать какие-то законопроекты, связанные с переговорным процессом, говорит эксперт:

Тогда могут быть проблемы. И самая большая в том, что в Москве хотят реанимировать конституционные изменения об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эта тема крайне конфликтная, любая попытка вынести этот законопроект на голосование встретит очень сильный протест и в парламенте, и на улице. У Зеленского это понимают и поэтому на уступки по этому вопросу не пойдут.

России не важно, с кем «Слуга народа» войдет в коалицию, уверен Чеснаков: «Для Кремля полезно, если в Раде будет сильная пророссийская сила. Если “Оппозиционная платформа” займет второе место, то это будет сигналом, что внутри Украины усиливается запрос на улучшение отношений с Россией. Эта сила в Раде окажется в изоляции, но статус второй по результату партии будет иметь важное символическое значение». Кроме того, России важно, чтобы на Украине скорее была сформирована ответственная власть, подчеркивает эксперт: «В Кремле хотят понимать, как и какой диалог можно вести с Киевом, насколько Зеленский чувствует себя уверенно, когда в Раде нет такого большого количества национал-радикалов. Выборы создадут новые возможности для диалога и, скорее всего, сформируют более комфортные условия для выполнения минских соглашений».

Но Зеленский — неопытный политик и многие факторы указывают на то, что у его команды нет стратегии и четкого понимания, кто и за какие направления отвечает, добавляет Чеснаков.
Источник: Ведомости

Елена Мухаметшина, Полина Абросимова

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