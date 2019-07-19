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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя «жить в состоянии войны еще 100 лет».

Источник: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет… Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — сказал Шефир в интервью изданию «Левый берег», опубликованном в пятницу.

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