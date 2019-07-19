12:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Из Конгресса США изгнали злых духов
Заседание Палаты представителей конгресса США открылось обрядом экзорцизма — священник прочитал молитву против злых духов.
Запись события была опубликована в Twitter палаты представителей.
Обряд провел капеллан Палаты Пэт Конрой. «Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа», — говорилось в молитве.
Священника позвали после того, как законодательный орган охватили бурные споры по поводу резолюции против президента США Дональда Трампа.
Ранее, как сообщает Reuters, палата представителей проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются «расистские» высказывания Трампа и отмечается, что не существует разницы между американцами в зависимости от способа принятия гражданства. Документ не имеет никаких юридических последствий.
15 июля сообщалось, что американский лидер написал пост в Twitter, в котором заявил, что «“прогрессивные”
Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. Затем на