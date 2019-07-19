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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Из Конгресса США изгнали злых духов

Заседание Палаты представителей конгресса США открылось обрядом экзорцизма — священник прочитал молитву против злых духов.

Источник: AP 2019

Запись события была опубликована в Twitter палаты представителей.

Обряд провел капеллан Палаты Пэт Конрой. «Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа», — говорилось в молитве.

Священника позвали после того, как законодательный орган охватили бурные споры по поводу резолюции против президента США Дональда Трампа.

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Ранее, как сообщает Reuters, палата представителей проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются «расистские» высказывания Трампа и отмечается, что не существует разницы между американцами в зависимости от способа принятия гражданства. Документ не имеет никаких юридических последствий.

15 июля сообщалось, что американский лидер написал пост в Twitter, в котором заявил, что «“прогрессивные” женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (…) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство».

Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. Затем на пресс-конференции, как передает CNN, Трамп отдельно подчеркнул, что уроженка Сомали Ильхан Омар якобы восхваляла террористическую организацию «Аль-Каида» (запрещена в России).

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