Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
15:27 (мск), источник: Forbes

Сенаторы поддержали внесение в закон понятия «интернет-преступление»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству счел заслуживающим внимания предложение Москальковой внести в законодательство понятие «интернет-преступление». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения комитета по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

Источник: Reuters
Аналогично комитет воспринял идею «о качественном правовом регулировании использования различных мессенджеров». В документе сенаторы отметили, что эти ресурсы принадлежат коммерческим компаниям, а не государствам, и возможности влиять на них «объективно ограничены».
Новость
На изоляцию интернета в России хотят потратить 20 млрд рублей. Зачем? Это «новый железный занавес»?

Проект заключения рассмотрят на ближайшем заседании комитета 22 июля. На нем же планируют заслушать основные положения доклада омбудсмена перед ее выступлением на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

Свой ежегодный доклад президенту Москалькова представила 10 июня. Омбудсмен предлагала определить, что является «интернет-преступлением», чтобы обеспечить право на свободу слова и избежать привлечения большого числа граждан к фактически необоснованной уголовной или административной ответственности. Москалькова уверена, что сейчас законодательные нормы прописаны недостаточно четко и оставляют лазейки: например, есть программы для обмена сообщениями, которые не требуют авторизации через телефонный номер, и корпоративные мессенджеры, порядок регулирования которых законом не определен.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что необходимо защитить молодых интернет-пользователей в России от посягательств иностранных спецслужб и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете.

Клара Минак

Читайте также
 Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes
Правда и вымысел о сбитом «Боинге». Что стало понятно через 5 лет после катастрофы
Помощник Зеленского заявил о необходимости примирения с Россией
Во Франции уничтожили сбежавшее стадо бизонов
В Якутии выпал снег
На ударившую по голове журналистку чиновницу завели дело
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Где находится и как выглядит край света (фото)
Здоровье
6 удивительных фактов о мужчинах Половой член — один из самых хорошо изученных органов. Но есть факты, которые продолжают удивлять.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки (2 часть продолжение) 289
идеальный для замужества и женитьбы возраст) Но не теоретически. А для Ваших детей? 270
Муж считает меня плохой матерью 245
Как себя вести 200
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь