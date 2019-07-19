Сенаторы поддержали внесение в закон понятия «интернет-преступление»

Аналогично комитет воспринял идею «о качественном правовом регулировании использования различных мессенджеров». В документе сенаторы отметили, что эти ресурсы принадлежат коммерческим компаниям, а не государствам, и возможности влиять на них «объективно ограничены».
Проект заключения рассмотрят на ближайшем заседании комитета 22 июля. На нем же планируют заслушать основные положения доклада омбудсмена перед ее выступлением на пленарном заседании Совфеда 23 июля.
Свой ежегодный доклад президенту Москалькова представила 10 июня. Омбудсмен предлагала определить, что является «интернет-преступлением», чтобы обеспечить право на свободу слова и избежать привлечения большого числа граждан к фактически необоснованной уголовной или административной ответственности. Москалькова уверена, что сейчас законодательные нормы прописаны недостаточно четко и оставляют лазейки: например, есть программы для обмена сообщениями, которые не требуют авторизации через телефонный номер, и корпоративные мессенджеры, порядок регулирования которых законом не определен.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что необходимо защитить молодых интернет-пользователей в России от посягательств иностранных спецслужб и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете.