Генералов Росгвардии меняют на чекистов

Как стало известно «Ъ», продолжились перестановки в руководстве Росгвардии. Службу покинули сразу три генерал-лейтенанта, замена одному из которых, начальнику главного управления кадров, была найдена в ФСБ. Именно кадровые вопросы в последнее время стали серьезной проблемой для гвардейцев, поэтому для их решения в службу пригласили сотрудников спецслужбы. Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.
По указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и директор департамента строительства службы генерал-лейтенант Валерий Дугинов. Снят с должности еще один генерал-лейтенант — Виктор Мацюк, являвшийся начальником главного управления кадров Росгвардии.
Напомним, что генерал-лейтенант Милейко решил оставить службу после того, как у проверяющих возникли серьезные вопросы к работе тыловиков. Вместе с ним рапорт об отставке подал первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, работавший с генералом Милейко в полпредстве президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Говорят, что именно по его протекции Сергей Милейко занял должность куратора тыла в Росгвардии.
Указ об увольнении генерал-полковника пока не подписан, но, как говорят источники «Ъ», это может произойти со дня на день.
Примечательно, что кадровое управление Росгвардии возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением. Назначение источники «Ъ» связывают с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора—статс-секретаря службы. Господин Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем перешел в администрацию президента, где в течение трех лет, до 2017 года, возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем главы министра.
По данным «Ъ», господин Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.
Примечательно, что о перестановках в руководстве службы (вместе с увольнениями был произведен ряд назначений, в том числе начальников региональных управлений и подразделений) ее сотрудников оповестил временно исполняющий обязанности директора Росгвардии (глава ведомства Виктор Золотов находится в отпуске) первый замдиректора генерал-полковник Сергей Ченчик. Документ, который за его подписью был направлен командующим округами войск Национальной гвардии и руководителям других подразделений, заканчивается словами: «Командование поздравляет офицеров с назначением на должности и желает им успехов в службе на благо отечеству».