Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье

В ходе совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что ряд пострадавших в настоящее время смогли разместиться у своих родственников.
«Как сегодня женщина с детьми, которая говорит: «Я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, пока вы будете мои жилищные условия (улучшать)», — сказал Мутко, вспомнив об общении главы государства с пострадавшими жителями перед совещанием.
«Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет», — отреагировал президент.
Мутко сообщил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей. Вице-премьер рассказал, что власти активизировали работу по подготовке школ, в которых в настоящее время находятся пункты временного размещения, к 1 сентября.
«Семнадцать пунктов временного размещения, которые были после 25 (июня) в оперативном плане развернуты,… в настоящее время закрыты, и там идут подготовительные или ремонтные работы к 1 сентября», — сказал Мутко. Он также отметил, что были организованы пять новых пунктов длительного пребывания.
Говоря о социальных объектах, оказавшихся в зоне подтопления, Мутко рассказал, что 124 из них нуждаются в восстановлении, в том числе 36 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, 16 — спортивных, пять социальных, 18 культурно-досуговых и 17 административных. Из них 52 объекта образования и здравоохранения должны быть восстановлены к 1 сентября. По словам Мутко, в течение недели на всех этих 52 объектах будут начаты работы.
Мутко также обратился к президенту с просьбой принять специальное решение, чтобы восстановление 124 социальных объектов проводилось в рамках специальной правительственной программы. «Чтобы по каждому объекту был указан ответственный, чтобы было определено федеральное министерство, и тогда эта программа очень жестко бы контролировалась», — пояснил он.
Вице-премьер заявил о необходимости серьезных работ по берегоукреплению. По его словам, уже запланированы 29 мероприятий, из которых 20 — аварийно-восстановительных.
«Первоочередные задачи — это ремонт дамбы в Тулуне и в Нижнеудинске. Эти работы и ряд других мы сделаем в первоочередном порядке, а потом просим вашего поручения, конечно, нам нужно будет обследовать всю систему здесь, начиная с истоков, и принять капитальные решения на будущее», — сказал Мутко.