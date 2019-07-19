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16:42 (мск), источник: Ведомости

Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании в терминале аэропорта Братска, которое транслировал канал «Россия 24».

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20
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Путин посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с местными жителями. В одном из пунктов временного размещения пострадавшие жаловались на проблемы с перечислением средств и неточность данных о разрушенных стихией домах, а также интересовались, как будет решаться вопрос с возмещением ущерба из-за утраченной собственности.

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании. Он подчеркнул, что в Иркутской области было плохо организовано информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

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Президент также потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением. По его мнению, главная цель работы властей любого уровня заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию.

Курирующий сферу строительства и ЖКХ вице-премьер Виталий Мутко доложил президенту о процессе выплат компенсаций пострадавшим. Он признал, что не все жители затопленных районов получили обязательные выплаты в размере 10 000 руб. Выплаты получили более 37 000 человек, более тысячи жителей еще ждут материальной помощи. На данный момент сегодня до граждан доведено 1 млрд 638 млн руб. Объем выплат в рамках предоставления единовременной материальной помощи составил 376 млн 830 000 руб. «За эту неделю это значительно, потому что в начале недели ситуация была практически патовая. Мы практически ничего здесь не выплачивали, даже по 10 000. Отладили сейчас эту работу», — объяснил Мутко президенту.

«Конечно, просто стыдно, что сегодня мы вместе здесь так работаем с губернатором, муниципалитетами», — признался вице-премьер.
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Президент был особенно обеспокоен судьбой пострадавших от паводка детей: многие семьи с маленькими детьми остались без жилья, наводнение разрушило многие объекты инфраструктуры, в том числе детские сады и школы. В пункте временного размещения Путин познакомился с мальчиком Димой и затопленного во время паводка города Тулуна. Он пообещал подарить мальчику радиоуправляемый «Мерседес», о котором ребенок давно мечтал.

Позже на совещании с Мутко и местными чиновниками Путин заявил, что необходимо обеспечить возможность всем детям из пострадавших районов приступить к учебе с 1 сентября. По словам президента, если какие-то учебные заведения не будут восстановлены вовремя, нужно будет предусмотреть транспортировку детей к месту учебы, и сделать это «максимально комфортно».

Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано.
Владимир Путин
президент РФ

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Владимир Путин осмотрел пострадавшие районы и встретился с местными жителями
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16:13 (мск)© Ньюстюб
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