Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

Путин посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с местными жителями. В одном из пунктов временного размещения пострадавшие жаловались на проблемы с перечислением средств и неточность данных о разрушенных стихией домах, а также интересовались, как будет решаться вопрос с возмещением ущерба из-за утраченной собственности.
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании. Он подчеркнул, что в Иркутской области было плохо организовано информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
Президент также потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением. По его мнению, главная цель работы властей любого уровня заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию.
Курирующий сферу строительства и ЖКХ вице-премьер Виталий Мутко доложил президенту о процессе выплат компенсаций пострадавшим. Он признал, что не все жители затопленных районов получили обязательные выплаты в размере 10 000 руб. Выплаты получили более 37 000 человек, более тысячи жителей еще ждут материальной помощи. На данный момент сегодня до граждан доведено 1 млрд 638 млн руб. Объем выплат в рамках предоставления единовременной материальной помощи составил 376 млн 830 000 руб. «За эту неделю это значительно, потому что в начале недели ситуация была практически патовая. Мы практически ничего здесь не выплачивали, даже по 10 000. Отладили сейчас эту работу», — объяснил Мутко президенту.
«Конечно, просто стыдно, что сегодня мы вместе здесь так работаем с губернатором, муниципалитетами», — признался вице-премьер.
Президент был особенно обеспокоен судьбой пострадавших от паводка детей: многие семьи с маленькими детьми остались без жилья, наводнение разрушило многие объекты инфраструктуры, в том числе детские сады и школы. В пункте временного размещения Путин познакомился с мальчиком Димой и затопленного во время паводка города Тулуна. Он пообещал подарить мальчику радиоуправляемый «Мерседес», о котором ребенок давно мечтал.
Позже на совещании с Мутко и местными чиновниками Путин заявил, что необходимо обеспечить возможность всем детям из пострадавших районов приступить к учебе с 1 сентября. По словам президента, если какие-то учебные заведения не будут восстановлены вовремя, нужно будет предусмотреть транспортировку детей к месту учебы, и сделать это «максимально комфортно».
Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано.
Владимир Путинпрезидент РФ
Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.