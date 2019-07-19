20:21 (мск), источник: РАПСИ
КПРФ на выборах в КЧР исключили кандидатов с судимостью — депутат
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Все спорные вопросы, связанные с решением Верховного суда
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МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Все спорные вопросы, связанные с решением Верховного суда
Накануне бюро Комитета
«Вы знаете, что это решение регионального партийного отделения. Состоялось вчера заседание бюро, на котором выступил первый секретарь Комитета
Все присутствующие члены бюро проголосовали единогласно, и это решение оправдано и обоснованно", — сказал Тайсаев.