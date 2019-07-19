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20:21 (мск), источник: РАПСИ

КПРФ на выборах в КЧР исключили кандидатов с судимостью — депутат

МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Все спорные вопросы, связанные с решением Верховного суда Карачаево-Черкессии о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание, разрешены. Об этом РАПСИ сообщил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

Накануне бюро Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ исключило из списка кандидатов Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова по причине наличия судимости в прошлом.

«Вы знаете, что это решение регионального партийного отделения. Состоялось вчера заседание бюро, на котором выступил первый секретарь Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ Кемал Бытдаев. Заслушав [его] информацию […] бюро постановило исключить их из списка кандидатов.

Все присутствующие члены бюро проголосовали единогласно, и это решение оправдано и обоснованно", — сказал Тайсаев.

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