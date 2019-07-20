02:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство назначит «третьего лишнего»
В запрет на госзакупки иностранной продукции внесут косметические правки.
Правительство отменит прямой запрет на госзакупки иностранной продукции за исключением целей «обороны и безопасности». При этом фактически барьеры сняты не будут: речь идет о трансформации запрета в механизм ценовой преференции, где цена контракта на иностранную продукцию снижается на 15%, или же правиле «третий лишний», которое аналогично запрету, но применяется лишь когда в аукционе участвуют две российские компании. Такие механизмы уже действуют в ряде отраслей, и сейчас правительство планирует только унифицировать правила. При этом для автопрома, в котором запрет также снимается, изменения на ситуацию не повлияют, поскольку к закупкам допускается только высоко локализованная продукция.
Вместо прямого запрета предлагаются два варианта: правило «третий лишний» или механизм ценовой преференции. Первое уже действует, например, в фармотрасли, второй механизм — для закупок оборудования, продуктов питания и др.
В Минпромторге поясняют, что сегодня в рамках на госзакупках «заказчики и предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями при применении механизма импортозамещения, поскольку он складывается из множества нормативных актов, устанавливающих различные подходы и порядки его использования», а поручение направлено на упрощение закупочных процедур.
Существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг, продолжают в министерстве: запрет на иностранную продукцию (шесть постановлений правительства), ограничение иностранной продукции по принципу «третий лишний», что по сути является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей (шесть постановлений правительства), ценовая преференция для отечественной продукции в виде 15% (приказ Минфина № 126Н).
Отметим, что последний механизм предполагает, что, если предложение победителя тендера содержит предложение о поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство, то контракт заключается по цене, сниженной на 15%.
По мнению чиновников, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции.
При этом, например, в автопроме снятие прямого запрета на допуск иностранной продукции к госзакупкам фактически ситуацию не изменит: в конце мая 2019 года правительство изменило схему подсчета локализации в отрасли на начисление баллов за отдельные операции и компоненты, которые освоены производителем в РФ, одновременно установив планку доступа к закупкам. Таким образом, даже не все локализованные игроки могут претендовать на участие в госзакупках.
Ольга Никитина