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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назвал возможную причину для отказа от президентства

Президент России Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2019

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно. «Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый [срок]», — добавил российский лидер.

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В ходе прошедшей в июне прямой линии Путин также заявил, что ему не надоело быть президентом.

В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется спустя это время.

В 2018 году Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.

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