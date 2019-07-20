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04:04 (мск), источник: РИА Новости

США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию, об этом говорится в заявлении минобороны США.

Источник: Reuters

«По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развертывания (военного контингента — ред.) в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что переброска сил является «дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать их силы и интересы в регионе».

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент для «обеспечения безопасности региона».

США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и в том же году передали контроль над авиабазой принца Султана властям королевства. После этого в стране остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.

Обострение ситуации в регионе началось весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ признал такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.

На этом фоне в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство Исламской республики. В четверг президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении иранского дрона, который приблизился к американскому кораблю, однако официальный Тегеран это заявление опроверг.

Противостояние США и Ирана насчитывает уже 40 лет и ведет свое начало с иранской революции 1979 года, после которой дипломатические отношения между странами были разорваны.

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