Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
22Республика строгого режима
04:41 (мск), источник: Интерфакс

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Источник: Reuters

В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам».

«Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, “Слуга народа” не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство», — заявил Саакашвили.

В заключении политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от «Движения новых сил», а по спискам — отдать голоса за партию главы государства «Слуга народа».
Читайте также
Саакашвили обвинил Россию в «наглости»

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

В субботу, 20 июля, в стране наступил «день тишины» перед голосованием.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Читайте также

Саакашвили ответил Зеленскому на попытку примирительной речи, объявив что в Одессе украинская власть не функционирует
Во время загрузки произошла ошибка.
10 июля© Ньюстюб
США готовят военную операцию в Персидском заливе
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Чиновников выстроят в очередь за дипломом
Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Апокалиптические облака накрыли пляж в Барселоне (видео)
В Якутии выпал снег
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Мальчики в транспорте. 388
Забавные картинки (2 часть продолжение) 340
Турбаза требует оплаты 152
Ехать или не ехать? 144
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь