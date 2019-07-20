04:41 (мск), источник: Интерфакс
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам».
«Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы
На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.
В субботу, 20 июля, в стране наступил «день тишины» перед голосованием.
Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.
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