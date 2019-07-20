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04:12 (мск), источник: РИА Новости

Американские военные готовят операцию в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США разрабатывают военную операцию под названием «Страж», призванную обезопасить морские пути на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования США, поступившем в распоряжение РИА Новости в пятницу.

Источник: U.S. Navy

Подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания в пятницу иранским Корпусом стражей исламской революции британского танкера из-за нарушения международных норм. Позднее стало известно, что исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для «защиты интересов США» в ближневосточном регионе.

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию “Страж”, чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении командования.

Целью операции «является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу».

Как заявляет Центральное командование, США будут координировать свои действия в рамках операции «Страж» с союзниками, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути».

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Обострение ситуации в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет.

Иран отвергает свою причастность к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.

Справка
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
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14 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
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