Американские военные готовят операцию в Персидском заливе

Подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания в пятницу иранским Корпусом стражей исламской революции британского танкера из-за нарушения международных норм. Позднее стало известно, что исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для «защиты интересов США» в ближневосточном регионе.
«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию “Страж”, чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении командования.
Целью операции «является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу».
Как заявляет Центральное командование, США будут координировать свои действия в рамках операции «Страж» с союзниками, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути».
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет.
Иран отвергает свою причастность к происшествиям.
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.