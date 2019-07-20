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12:08 (мск), источник: Газета.Ру

Иран назвал причину задержания британского танкера

Власти Ирана объяснили причину задержания британского танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает Far News со ссылкой на главу местного портового ведомства.

Источник: Reuters

По его словам, до того, как танкер был задержан Ираном, он был «вовлечен в инцидент» с участием иранского рыболовецкого судна.

Он отметил, что иранского судно подало сигнал бедствия, однако британский танкер проигнорировал его.

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После этого, уточнил глава местного портового ведомства, танкер был задержан.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе за «нарушение международных норм». На его борту оказались 23 человека, среди которых трое — россиян.

После случившегося Иран признался в захвате танкера, а Британия пригрозила ему за это последствиями.

Однако власти Ирана заявили, что все пассажиры танкера останутся на борту судна до окончания расследования.

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