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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Всю информацию о россиянах соберут на одном сайте

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, на котором будет храниться информация о всех гражданах страны. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Источник: Reuters

В правительстве объяснили, что сайт необходим для «создания системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость». Она будет направлена на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.

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Сведения о физлицах будут получать из других государственных и муниципальных ресурсов, данные об одном человеке объединят в одну запись. Формировать и наполнять сайт будет Федеральная налоговая служба. Предполагается, что закон повысит оперативность и качество решений в сфере государственного и муниципального управления, а также информационную открытость и «прозрачность» системы.

Утверждается, что граждане смогут узнать, какие их данные есть у государства.

Ранее в России предложили разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия, что может привести к развитию рынка Big Data. В Совете Федерации отметили, что обезличивание не позволит определить причастность данных к третьим лицам.

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