Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
16Как создавали легендарный БАМ
13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Леся Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей

Бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистка Леся Рябцева обвинила оппозиционера и главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу (Мосгордуму). Об этом она написала в своем Telegram-канале

Источник: AP 2019

По словам журналистки, во время подготовительной кампании из биткоин-кошелька Навального были выведены 12,7 миллиона рублей пожертвований. Из них на сбор подписей были потрачены лишь 2,7 миллиона рублей. Рябцева отметила, что судьба оставшихся денег неизвестна.

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму не были допущены до выборов из-за большого числа забракованных подписей. По словам Рябцевой, собрать необходимое количество подписей помешала растрата денег Навальным. «Вот последние его отпуска с семьёй (Италия и Австрия) были в разгар кампаний по сбору подписей», — пишет журналистка.

Для помощи Навальному и его соратникам был создан Центр сбора подписей (ЦСП), финансируемый из биткон-кошелька оппозиционера.

В отчете Штаба Навального говорилось, что с 9 июня по 4 июля для 35 кандидатов собрали девять тысяч подписей. Глава Штаба Леонид Волков сообщал, что стоимость одной подписи составляет около 300 рублей.

Рябцева указывает, что на 12,7 миллиона рублей кандидаты могли собрать 42 тысячи подписей — этого хватило бы, чтобы отобрать из них качественные, отмечает журналистка.

Кроме того, Рябцева сообщила, что сборщики подписей получали зарплату от московского Штаба Навального. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, материальная поддержка, которая оказывается в целях проведения избирательной кампании без оплаты из средств избирательного фонда, незаконно.

Таким образом, фонд, управляющий штабами Навального может быть оштрафован на миллион рублей, а каждый кандидат — на 20−25 тысяч рублей. Также, согласно статье 141.1 УК РФ, возможно уголовное наказание.

 Путин устроил чиновникам разнос
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Правительство одобрило создание единой базы с данными россиян
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Российский боксер находится в критическом состоянии после боя
Умер финансист, обвиняемый в краже 1 млрд рублей
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Что мы знаем о Луне
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь