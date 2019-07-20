16:47 (мск), источник: РИА Новости
Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. «Горячие версии» есть в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее Зеленский попросил генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ доложить 23 июля о ходе расследования убийства Шеремета.
«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», — написал Луценко в Facebook.
Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в
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