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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокурор Украины заявил о горячих версиях в деле об убийстве Шеремета

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. «Горячие версии» есть в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Источник: РИА Новости

Ранее Зеленский попросил генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ доложить 23 июля о ходе расследования убийства Шеремета.

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«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», — написал Луценко в Facebook.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести». Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

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