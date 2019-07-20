Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
10Столицу США затопило
18:39 (мск), источник: ТАСС

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/ — Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Источник: Reuters

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.

Читайте также
Россияне налетались в Грузию

Так, к примеру, бензин марки Regular (АИ-92) в сетях автозаправочных станций Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, то сейчас его цена — 2,54 лари (0,88 доллара). Цена бензина аналогичного качества в сети SOCAR с субботы составляет 2,53 лари (0,87 доллара) за литр. Еще выше цена топлива составляет в сети АЗС WIssol. Там АИ-92 стоит 2,59 лари (0,89 доллара) за литр.

Рост цен на бензин экономисты связывают с падением курса национальной валюты — лари по отношению к доллару, который в течение длительного времени колебался в районе 2,68 — 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88.

Эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая уверен, что за ростом цен на бензин подорожают и продукты питания.

«Мы не раз говорили, что, если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен. То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 — 10%», — сказал Шенгелая в интервью грузинской телекомпании «Рустави 2».

Это вторая волна повышения цен на бензин. Впервые на 5 тетри цена на топливо поднялась в начале июля. Причиной роста цен и тогда называлось падение курса национальной валюты. Официальных комментариев от властей Грузии пока не поступало.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Боксер супертяжелого веса выбил соперника за пределы ринга
SSJ 100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Европу накроет экстремальная жара
Что мы знаем о Луне
Кошка с «бородой» стала звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
О жизни( три в одном, чтоб не флудить) 115
Жалею,что ребенок потерял родного отца 78
Добрый фильм 76
Сохранить дружбу... 73
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь