18:39 (мск), источник: ТАСС
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/ — Официальных комментариев от властей пока не поступало.
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.
Так, к примеру, бензин марки Regular (АИ-92) в сетях автозаправочных станций Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, то сейчас его цена — 2,54 лари (0,88 доллара). Цена бензина аналогичного качества в сети SOCAR с субботы составляет 2,53 лари (0,87 доллара) за литр. Еще выше цена топлива составляет в сети АЗС WIssol. Там АИ-92 стоит 2,59 лари (0,89 доллара) за литр.
Рост цен на бензин экономисты связывают с падением курса национальной валюты — лари по отношению к доллару, который в течение длительного времени колебался в районе 2,68 — 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88.
«Мы не раз говорили, что, если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен. То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 — 10%», — сказал Шенгелая в интервью грузинской телекомпании «Рустави 2».
Это вторая волна повышения цен на бензин. Впервые на 5 тетри цена на топливо поднялась в начале июля. Причиной роста цен и тогда называлось падение курса национальной валюты. Официальных комментариев от властей Грузии пока не поступало.