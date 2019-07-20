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16:04 (мск), источник: Коммерсантъ

ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с 21 июля

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) издали приказы о полном прекращении огня c 21 июля и довели их до всех подразделений военнослужащих.

Источник: Reuters

Такое решение было принято на фоне перемирия в Донбассе, о котором в среду, 17 июля, договорилась в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе.

Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня. Также надеемся на аналогичные действия со стороны украинского правительства и ВСУ.
Михаил Филипоненко
и.о. начальника народной милиции ЛНР (цитата по «РИА Новости»)
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Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков также надеется, что украинские силовики будут добросовестно соблюдать перемирие.

В среду, 17 июля, в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, о полном доступе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины и о скорейшем обмене пленными по формуле «69 на 208».

О том, как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта в Донбассе, читайте в материале «Ъ» «Постепенная нормандизация отношений».

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