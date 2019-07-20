Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
10Столицу США затопило
21:57 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне считают недолговечным высокий уровень сотрудничества России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Высокий уровень сотрудничества между Россией и Китаем не будет носить долговременный характер ввиду незначительного количества направлений, по которым интересы этих двух государств совпадают.

Источник: Reuters

Такое мнение выразил в субботу заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

Читайте также
Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

Ему был задан вопрос, насколько большие опасения внушает Вашингтону укрепление взаимодействия между Китаем и Россией, особенно в военной области и в области безопасности. «Имеется некоторое беспокойство по поводу того, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество друг с другом, например при проведении совместных военных учений. Однако им это дается с трудом, потому что у них не так много общего в плане совпадения точек зрения», — ответил Руд.

По его оценке, роль Китая на международной арене возрастает, однако у России остается «не так уж много инструментов влияния» ввиду «демографической слабости общества и внутренней экономической слабости».

«Китайская сторона во многом считает себя старшим партнером по сравнению с Россией, которой отводится скорее роль младшего партнера. Я считаю, что данное обстоятельство вносит элемент напряженности, а в таких местах, как Арктика, их интересы в поставленных задачах не совпадают», — продолжал замглавы Пентагона, назвав направлениями совпадения взглядов Пекина и Москвы «защиту авторитаризма и отстаивание возможности нарушения суверенитета [других государств], как на Украине или в Грузии».

Руд убежден, что Китаю и России будет «сложно в дальнейшем поддерживать сотрудничество на нынешнем [высоком] уровне».

«Наша же стратегия сосредоточена на создании альянсов. У нас есть глубокое убеждение в способности Соединенных Штатов создавать такие альянсы, Китаю с этим не сравниться», — утверждал замглавы Пентагона.

США представили 19 января 2018 года первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны (СНО). Как отметил занимавший тогда пост министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО «сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем». С его точки зрения, «новая стратегия отвечает требованиям времени».

 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Российский вратарь пропустил нелепый автогол
«Спартак» играет выездной матч в Ростове-на-Дону (трансляция)
Журналистка опубликовала фото из барака Кокорина и Мамаева
Европу накроет экстремальная жара
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Мода на имена 173
О жизни( три в одном, чтоб не флудить) 118
Добрый фильм 81
Жалею,что ребенок потерял родного отца 80
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь