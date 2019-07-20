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20 июля, источник: ТАСС

Помпео считает невозможным проведение честных выборов в Венесуэле при правлении Мадуро

ТАСС, 20 июля. Невозможно провести честные и свободные выборы в Венесуэле, пока президент Николас Мадуро остается у власти. Такое мнение в субботу выразил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, которая состоялась в эквадорском городе Гуаякиль.

Источник: AP 2019

«Кажется непостижимым проведение свободных и честных выборов [в Боливарианской Республике], пока Мадуро остается у власти», — сказал Помпео на пресс-конференции, трансляция которой велась в Periscope.

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В свою очередь Морено отметил, что «никогда не назовет Мадуро президентом Венесуэлы». «Он им не является, в отличие от [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо», — полагает президент Эквадора.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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