01:01 (мск), источник: ТАСС
Новый министр обороны ФРГ выступила за увеличение оборонного бюджета Германии
БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Новый министр обороны ФРГ, глава
Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг».
«Мы дали НАТО ясное обещание относительно цели [повышения расходов на оборону] в 2%», — сказала
Лидер ХДС подчеркнула, что всегда критиковала планы снижения военных расходов правительства ФРГ на 2020−2021 годы.
«Я буду выступать за то, чтобы мы в среднесрочной перспективе пошли в правильном направлении», — заверила она.
«НАТО была и остается краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности», — полагает