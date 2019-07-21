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01:01 (мск), источник: ТАСС

Новый министр обороны ФРГ выступила за увеличение оборонного бюджета Германии

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Новый министр обороны ФРГ, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым двигаться в направлении повышения расходов на оборону до 2% от ВВП Германии.

Источник: Reuters

Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг».

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«Мы дали НАТО ясное обещание относительно цели [повышения расходов на оборону] в 2%», — сказала Крамп-Карренбауэр. «Понятно, что 2% не достигнуть в одночасье, но также ясно, что нужно в действительности идти по пути в этом направлении», — считает она.

Лидер ХДС подчеркнула, что всегда критиковала планы снижения военных расходов правительства ФРГ на 2020−2021 годы.

«Я буду выступать за то, чтобы мы в среднесрочной перспективе пошли в правильном направлении», — заверила она.

«НАТО была и остается краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности», — полагает Крамп-Карренбауэр. Она напомнила, что нереалистично было бы предполагать, что «европейская инициатива [по укреплению военных способностей ЕС] могла бы заменить НАТО».

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