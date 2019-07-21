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01:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета

Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: Reuters

В случае переизбрания на второй срок глава государства хочет резко сократить бюджет. Соответствующие поручения он уже дал своим помощникам. Отмечается, что в 2021 году у Трампа появится больше возможностей для ликвидации некоторых управлений, если республиканцы восстановят контроль над палатой представителей конгресса США.

Этот шаг изменит политику трат американского лидера, которая в течение его первых 30 месяцев у власти была основана на больших расходах.

В настоящий момент он выступает за скорейшее снятие потолка федерального долга, что позволило бы увеличить расходы и займы.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, который занимает этот пост с 2017 года, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

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