08:12 (мск), источник: РИА Новости
На Украине началось голосование на выборах в Раду
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду открылись в воскресенье на Украине.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич,