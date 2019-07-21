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08:12 (мск), источник: РИА Новости

На Украине началось голосование на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду открылись в воскресенье на Украине.

Источник: Reuters

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

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Досрочные выборы в Верховную Раду

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7−10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.

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