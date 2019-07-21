Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показаны лучшие фотографии птиц 2019 годаСнимки сделаны в США и Канаде.
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10Столицу США затопило
11:38 (мск), источник: ТАСС

Reuters: в Иране рассказали о самочувствии экипажа задержанного танкера

ТАСС, 21 июля. Как сообщает агентство, моряки находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Источник: AFP 2019

Члены экипажа шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Оно ссылается на Аллахморада Афифипура, возглавляющего ведомство, которое отвечает за морские порты, расположенные на территории иранской провинции Хормозган. «Все 23 члена экипажа находятся на корабле, они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — заявил Афифипур, который выступал в эфире иранского ТВ.

Ранее Афифипур сообщал, что танкер Stena Impero находится в иранском порту Бендер-Аббас. По его словам, все 23 моряка останутся на борту судна до окончания расследования.

В пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Ормузском проливе и доставил в порт Бендер-Аббас танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. Согласно заявлению КСИР, судно было задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено до берега для проверки.

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. По данным посольства РФ в Иране, на борту танкера находятся в том числе трое россиян.

Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
СМИ: Лондон планирует ввести санкции против Ирана
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя в UFC
Собчак заявила о безответственном отношении россиян к репутации
Еще одна страна ввела запрет на одноразовые пакеты
Названа основная причина ранней смерти женщин с диабетом
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь