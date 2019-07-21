11:38 (мск), источник: ТАСС
Reuters: в Иране рассказали о самочувствии экипажа задержанного танкера
ТАСС, 21 июля. Как сообщает агентство, моряки находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.
Члены экипажа шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.
Оно ссылается на Аллахморада Афифипура, возглавляющего ведомство, которое отвечает за морские порты, расположенные на территории иранской провинции Хормозган. «Все 23 члена экипажа находятся на корабле, они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — заявил Афифипур, который выступал в эфире иранского ТВ.
Ранее Афифипур сообщал, что танкер Stena Impero находится в иранском порту
В пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Ормузском проливе и доставил в порт
Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. По данным посольства РФ в Иране, на борту танкера находятся в том числе трое россиян.