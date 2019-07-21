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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

The Telegraph: Лондон планирует ввести санкции против Ирана

Великобритания готовится ввести санкции против Ирана вплоть до замораживания активов из-за задержания танкеров, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: AP 2019

Глава МИД страны Джереми Хант может объявить об ограничительных мерах уже 21 июля.

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По данным газеты, Лондон может попытаться убедить ЕС и ООН восстановить санкции против Тегерана.

Ранее Великобритания отправила письмо в Совет Безопасности ООН, в котором назвала задержание Stena Impero «незаконным вмешательством».

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

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