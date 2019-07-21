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14:01 (мск), источник: ТАСС

Явка на внеочередных выборах в Раду к 12:00 составила 13,61%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/ — ЦИК Украины собрал данные с пяти из 199 избирательных участков.

Источник: Reuters

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 12:00 составила 13,61%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК страны.

Там уточнили, что данные собраны с пяти из 199 избирательных участков.

Наиболее активно украинцы голосуют в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий.

Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию «Слуга народа». От 11 до 15% голосов может набрать «Оппозиционная платформа — За жизнь» (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% — у «Европейской солидарности» Петра Порошенко и 7% — у «Батькивщины» во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» набирает около 4−5%, находясь на грани прохождения в парламент.

Жители Украины голосуют на досрочных выборах в Раду
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