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16:12 (мск), источник: ТАСС

Народная милиция ЛНР не зафиксировала обстрелов с начала перемирия

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/ — В ДНР при этом ранее сообщили о срыве перемирия со стороны украинских силовиков.

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 00:00 часов 21 июля, когда вступило в силу новое перемирие.

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«С 00:00 часов текущих суток обстрелов по позициям Народной милиции ЛНР не зафиксировано», — цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщило, что украинская армия нарушила перемирие, обстреляв село на юге республики.

Договоренность о бессрочном режиме прекращения огня была достигнута на встрече контактной группы 17 июля. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

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