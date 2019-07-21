«Коряво, но убедительно». Ровно 25 лет назад Лукашенко принес присягу президента Белоруссии

Ровно четверть века назад Александр Григорьевич, которому 30 августа исполнится 65 лет, принес присягу президента Белоруссии. Менялись цены, деньги, чиновники. Но глава государства остается оплотом стабильности, шутят в республике.
Лукашенко прошел путь от председателя колхоза до Батьки, практически отца народа, в мире его прозвали «последним диктатором Европы». В историю он войдет в том числе из-за своих крылатых фраз: «Я атеист, но православный атеист» или «Белорусы жить будут плохо, но недолго».
Business FM спросила у жителей Белоруссии, чем им запомнилась четверть века при Лукашенко?
Жительница Минска Светлана отмечает, что столица стала «краше», и сетует на низкие зарплаты и пенсии и тяжелое положение в селах.
«Однозначно невозможно сказать, что все положительно было или только все было отрицательно. И то было, и другое. Если говорить по социальным группам, то у пенсионеров, я считаю, пенсия низкая. Что касается занятости, то по работе тоже не все однозначно. Заработные платы не очень высокие у большинства. Минск, например, стал краше. Что касается президента, он тоже менялся. Как-то он больше адаптировался к внешней среде, и, кажется, лучше у него сегодня получается, хотя я никогда не была его сторонницей. Конечно же, особенно плохо живет село, тяжело. Заработная плата очень низкая, несвоевременная выплата, в основном остались только пенсионеры или люди предпенсионного возраста, которым некуда уезжать. Средняя пенсия, если в долларах переводить, где-то в районе 206 долларов».
Частный гид в Бресте Инна считает, что срок в 25 лет достаточен и Лукашенко пора «отдавать власть», а также жалуется на миграцию.
По уровню, если брать в среднем, не сказать, что у нас ситуация настолько благоприятная, как это кажется тем, кто к нам приезжает, и большинство людей хотят смены власти. Я тоже за это. Несмотря на то, что меня устраивает все, но 25 лет — это уже слишком много, нужно отдавать власть.
«За последние лет семь, по статистике, у нас уехало рекордное количество людей — полтора миллиона человек, это очень много для нашей страны. Нас всего девять с половиной миллионов на сегодняшний момент. Внешне все хорошо, все красиво, но все равно большинство людей не устраивает жизнь, уровень зарплаты, поэтому они пытаются искать лучшей жизни».
Житель Минска Евгений говорит о том, что недостаток образования не помешал Лукашенко удержать власть.
«В России было тяжело, более жестко, а здесь, в Белоруссии, более спокойный уголок, и, наверно, все это ценили и как должное воздавали это президенту, потому что он не переходит каких-то граней, каких-то линий. В дальнейшем удивительно, его власть укреплялась, человек какие-то свои, может быть, недостатки образования компенсировал, я бы сказал, интуитивизмом, то есть человек не просто вцепился и держится у власти, как оппозиция говорит, а сумел эти процессы взять под контроль даже при недостатке образования.
Наблюдая длительные годы, можно сделать вывод: ну да, сержант может командовать дивизией. Это абсурдно, конечно, но оно реально. Если у человека есть эта интуиция, есть эта хватка, оно, может быть, будет коряво, но убедительно.
И тут я прихожу, может быть, к главному заключению, что устойчивость этой власти, этого режима вызвана тем, что в годы очень волнительных и важных событий он устраивал Россию. Жизнь заставит и потихоньку, мягко, но подводит к тому, что вопрос ставится ребром: ты или сюда, или сюда».
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в начале ноября, президентские — в 2020 году. В пятый раз Александр Лукашенко был переизбран президентом в октябре 2015 года — он набрал тогда более 83% голосов.
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