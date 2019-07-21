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16:54 (мск), источник: BFM.ru

«Коряво, но убедительно». Ровно 25 лет назад Лукашенко принес присягу президента Белоруссии

Александр Григорьевич за эти годы из председателя колхоза стал Батькой и «последним диктатором Европы». Что думают жители Белоруссии о президенте страны?

Источник: AP 2019

Ровно четверть века назад Александр Григорьевич, которому 30 августа исполнится 65 лет, принес присягу президента Белоруссии. Менялись цены, деньги, чиновники. Но глава государства остается оплотом стабильности, шутят в республике.

Лукашенко прошел путь от председателя колхоза до Батьки, практически отца народа, в мире его прозвали «последним диктатором Европы». В историю он войдет в том числе из-за своих крылатых фраз: «Я атеист, но православный атеист» или «Белорусы жить будут плохо, но недолго».

Business FM спросила у жителей Белоруссии, чем им запомнилась четверть века при Лукашенко?

Жительница Минска Светлана отмечает, что столица стала «краше», и сетует на низкие зарплаты и пенсии и тяжелое положение в селах.

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«Однозначно невозможно сказать, что все положительно было или только все было отрицательно. И то было, и другое. Если говорить по социальным группам, то у пенсионеров, я считаю, пенсия низкая. Что касается занятости, то по работе тоже не все однозначно. Заработные платы не очень высокие у большинства. Минск, например, стал краше. Что касается президента, он тоже менялся. Как-то он больше адаптировался к внешней среде, и, кажется, лучше у него сегодня получается, хотя я никогда не была его сторонницей. Конечно же, особенно плохо живет село, тяжело. Заработная плата очень низкая, несвоевременная выплата, в основном остались только пенсионеры или люди предпенсионного возраста, которым некуда уезжать. Средняя пенсия, если в долларах переводить, где-то в районе 206 долларов».

Частный гид в Бресте Инна считает, что срок в 25 лет достаточен и Лукашенко пора «отдавать власть», а также жалуется на миграцию.

По уровню, если брать в среднем, не сказать, что у нас ситуация настолько благоприятная, как это кажется тем, кто к нам приезжает, и большинство людей хотят смены власти. Я тоже за это. Несмотря на то, что меня устраивает все, но 25 лет — это уже слишком много, нужно отдавать власть.
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«За последние лет семь, по статистике, у нас уехало рекордное количество людей — полтора миллиона человек, это очень много для нашей страны. Нас всего девять с половиной миллионов на сегодняшний момент. Внешне все хорошо, все красиво, но все равно большинство людей не устраивает жизнь, уровень зарплаты, поэтому они пытаются искать лучшей жизни».

Житель Минска Евгений говорит о том, что недостаток образования не помешал Лукашенко удержать власть.

«В России было тяжело, более жестко, а здесь, в Белоруссии, более спокойный уголок, и, наверно, все это ценили и как должное воздавали это президенту, потому что он не переходит каких-то граней, каких-то линий. В дальнейшем удивительно, его власть укреплялась, человек какие-то свои, может быть, недостатки образования компенсировал, я бы сказал, интуитивизмом, то есть человек не просто вцепился и держится у власти, как оппозиция говорит, а сумел эти процессы взять под контроль даже при недостатке образования.

Наблюдая длительные годы, можно сделать вывод: ну да, сержант может командовать дивизией. Это абсурдно, конечно, но оно реально. Если у человека есть эта интуиция, есть эта хватка, оно, может быть, будет коряво, но убедительно.

И тут я прихожу, может быть, к главному заключению, что устойчивость этой власти, этого режима вызвана тем, что в годы очень волнительных и важных событий он устраивал Россию. Жизнь заставит и потихоньку, мягко, но подводит к тому, что вопрос ставится ребром: ты или сюда, или сюда».

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в начале ноября, президентские — в 2020 году. В пятый раз Александр Лукашенко был переизбран президентом в октябре 2015 года — он набрал тогда более 83% голосов.

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