15:21 (мск), источник: РИА Новости
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
По его словам, он отдал голос за «уникальную команду», которая способна двигать Украину вперед.
«За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность».
Бывший украинский лидер также добавил, что проголосовал за «европейскую и евроатлантическую Украину». Он выразил мнение, что Евросоюз и НАТО являются «гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина».
Сегодня, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах. Принять участие в выборах могут только партии, проходной барьер — 5%.