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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную «остановить российский реванш». Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Источник: РИА Новости

По его словам, он отдал голос за «уникальную команду», которая способна двигать Украину вперед.

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«За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность».

Бывший украинский лидер также добавил, что проголосовал за «европейскую и евроатлантическую Украину». Он выразил мнение, что Евросоюз и НАТО являются «гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина».

Сегодня, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах. Принять участие в выборах могут только партии, проходной барьер — 5%.

По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) полиция получила более 800 сообщений о нарушениях на выборах в Раду, возбуждены 10 уголовных дел.
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