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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Ирана уведомили посольство РФ в Тегеране, что до окончания следственных процедур экипаж не может покинуть танкер Stena Impero, здоровье экипажа нормальное, жизни моряков ничего не угрожает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

Источник: AFP 2019

«Нам удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе, по его словам весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на палубе, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет», — сказал Ганенко.

Он добавил, что «состояние команды корабля хорошее, их жизни ничего не угрожает».

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Вместе с тем в соответствии с международными нормами мореплавания экипаж до завершения всех процедур не вправе покинуть танкер, отметил представитель российской дипмиссии.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии.

В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.

Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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