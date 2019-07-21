18:17 (мск), источник: ТАСС
Посольство Туркменистана назвало сообщения о смерти президента страны абсолютной ложью
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/ — Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти Гурбангулы Бердымухамедова.
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
«Это абсолютная ложь, — сказал представитель посольства. — Мы опровергаем эти сообщения».