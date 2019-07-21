Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Панама ввела запрет на одноразовые пакетыСтрана борется с загрязнением пляжей и гибелью животных
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
20:31 (мск), источник: Известия

Полиция Гонконга применила резиновые пули для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга открыла стрельбу резиновыми пулями по демонстрантам, выступающим против законопроекта об экстрадиции. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает издание RTHK.

Источник: AFP 2019

Ранее стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских.

Читайте также
Два миллиона протестующих на улицах Гонконга: таймлапс

Столкновения сотрудников полиции с сотнями протестующих начались около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя два часа после объявления о планах по зачистке района. Еще через час полиция подняла предупреждающий оранжевый флаг и открыла стрельбу резиновыми пулями.

Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Батареи — огонь: кому достанется боливийский литий
Эти наши интернеты: право на забвение проводит госграницы в Сети
Опубликованы первые экзит-поллы на выборах в Раду
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Орешкин предсказал российской экономике «взрыв» в 2021 году
В Японии назвали дату подписания мирного договора с Россией
СМИ: на тысяче мобильных телефонов установлено следящее ПО
«Зенит» проводит второй матч в чемпионате России (трансляция)
Посольство Туркмении опровергло сообщения о смерти президента
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Немодные операции, которые по-прежнему любят российские женщины Три эксперта делятся мнениями по поводу того, какие пластические операции и косметологические процедуры давно вышли из западной моды.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь