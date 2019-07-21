20:14 (мск), источник: ТАСС
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
ТАСС, 21 июля — «Слуга народа» набирает от 42,7% до 44,4%
Пять партий проходят в Верховную Раду в результате состоявшихся в воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов. Больше всех по партийным спискам получает президентская партия «Слуга народа». Об этом свидетельствуют все экзитполы, обнародованные сразу же после закрытия участков.
«Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — от 7,7% до 8,5%, «Голос» певца Святослава Вакарчука — от 6% до 6,5%.
Экзитполы проводили телеканалы «112. Украина» и ТСН. Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова провели совместный национальный опрос.