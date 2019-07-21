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20:11 (мск), источник: ТАСС

На Украине завершилось голосование на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/ — Начался подсчет голосов.

Источник: Reuters

Участки для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду закрылись на территории Украины в 20:00. Волеизъявление граждан продолжается только в некоторых западных дипредставительствах страны.

В 198 территориальных избирательных округах на территории государства начался подсчет голосов. В ближайшее время станут известны данные по явке избирателей, а также первые экзитполы. Их провели несколько социологических центров — фонд «Демократические инициативы», Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии.

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В воскресенье на Украине выбирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев — по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Таким образом, первые результаты голосования не дадут представления о будущем раскладе сил в украинском парламенте, поскольку неизвестно, на чью сторону встанут народные избранники в одномандатных округах.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам — получить большинство голосов в своем округе.

В списках избирателей были зарегистрированы 34 миллиона граждан. Как и на президентских выборах весной этого года, в голосовании не приняли участие около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также примерно столько же украинцев, живущих в России, так как участки при дипмиссиях Украины закрыты.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию «Слуга народа». От 11 до 15% голосов может набрать «Оппозиционная платформа — За жизнь» (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% — у «Европейской солидарности» Петра Порошенко и 7% — у «Батькивщины» во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» набирает около 4 — 5%, находясь на грани прохождения в парламент.

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