Явка на выборах в Раду превысила 50%

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).
По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у партии «Блока Петра Порошенко» было 127 мест, «Народного фронта» — 79, «Оппозиционного блока» — 39, «Самопомощи» — 25 мест. Фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко и «Батькивщины» получили по 21 месту. Партия Зеленского «Слуга народа» появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.