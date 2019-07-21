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21:31 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах в Раду превысила 50%

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 20.00 мск по данным 19 из 199 округов составила 50,09%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

Источник: Reuters

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).

По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у партии «Блока Петра Порошенко» было 127 мест, «Народного фронта» — 79, «Оппозиционного блока» — 39, «Самопомощи» — 25 мест. Фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко и «Батькивщины» получили по 21 месту. Партия Зеленского «Слуга народа» появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.

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