Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский (его партия «Слуга народа» получает 43−44%, по данным exit polls) ранее пригласил Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.
«Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране», — приводит слова Вакарчука издание «Новое время».
В тоже время, член партии «Голос» Ярослав Юрчишин не исключил проведения переговоров с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина».
«Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интересы оккупанта. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации — мы готовы с ними вести переговоры», — приводит слова Юрчишина сайт Громадське ТВ.