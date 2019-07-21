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21:40 (мск), источник: РИА Новости

Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что разговоры о формировании коалиции в новой Раде нужно начинать после результатов голосования.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский (его партия «Слуга народа» получает 43−44%, по данным exit polls) ранее пригласил Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.

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«Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране», — приводит слова Вакарчука издание «Новое время».

В тоже время, член партии «Голос» Ярослав Юрчишин не исключил проведения переговоров с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина».

«Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интересы оккупанта. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации — мы готовы с ними вести переговоры», — приводит слова Юрчишина сайт Громадське ТВ.

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