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21:53 (мск), источник: РИА Новости

«Оппозиционная платформа» не готова входить в коалицию со «Слугой народа»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», занимающая второе место по итогам выборов в Верховную раду, не готова входить в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Источник: Reuters

«Мы не готовы входить в коалицию со “Слугой народа”, с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Медведчук отметил, что партия Зеленского может и не создавать никакой коалиции.

«Может быть, по факту у них появится возможность не создавать ни с кем (коалицию), а быть коалицией в лице одной фракции и депутатов-мажоритарщиков — такую возможность исключать сегодня нельзя», — добавил он.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).

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