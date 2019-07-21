Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду

«Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины», — написал он в Facebook.
Он подчеркнул, что второе место «Оппозиционной платформы — за жизнь» почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.
«Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений», — добавил сенатор.
Косачев отметил, что для президента Украины наступает время настоящей ответственности, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).