Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Панама ввела запрет на одноразовые пакетыСтрана борется с загрязнением пляжей и гибелью животных
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
22:13 (мск), источник: РИА Новости

Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя результаты exit poll по выборам в Верховную раду, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил задачу-минимум, превратив парламент страны из оппозиционного в относительно лояльный.

Источник: AFP 2019

«Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины», — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что второе место «Оппозиционной платформы — за жизнь» почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.

«Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений», — добавил сенатор.

Косачев отметил, что для президента Украины наступает время настоящей ответственности, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).

 Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку
Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором 'Рустави 2'
Партия Зеленского лидирует после начала подсчета голосов
Орешкин предсказал российской экономике «взрыв» в 2021 году
СМИ: на тысяче мобильных телефонов установлено следящее ПО
В Японии назвали дату подписания мирного договора с Россией
«Зенит» проводит второй матч в чемпионате России (трансляция)
Посольство Туркмении опровергло сообщения о смерти президента
60 китов выбросило на берег в Исландии
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Женщина родила первенца в 14 и уже 36 лет не может остановиться 420
Путь к Роковому Выстрелу – 3 294
Фестиваль садов и цветов 166
Заправка для борща 77
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь