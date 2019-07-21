22:06 (мск), источник: РИА Новости
Порошенко готов обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости.
«Я поздравляю с победой партию “Голос” Вакарчука. Я уверен в том, что одними из первых, с кем мы начнем переговоры по координации наших действий, будет именно партия “Голос”», — сказал Порошенко в ходе прямого включения на телеканале «Прямой».
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность»