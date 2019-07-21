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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко готов обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что его политическая сила готова к переговорам о сотрудничестве в новом парламенте с партией «Голос» Святослава Вакарчука.

Источник: РИА Новости

«Я поздравляю с победой партию “Голос” Вакарчука. Я уверен в том, что одними из первых, с кем мы начнем переговоры по координации наших действий, будет именно партия “Голос”», — сказал Порошенко в ходе прямого включения на телеканале «Прямой».

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (от 42,7% до 44,4%), за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,9%), «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Вакарчука «Голос» (от 6% до 6,5%).

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