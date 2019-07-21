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22:16 (мск), источник: ТАСС

Партия Зеленского набирает на выборах в Раду около 50%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Первые официальные данные ЦИК Украины подтвердили данные экзитполов о том, что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с большим отрывом от всех остальных.

Источник: AFP 2019

После подсчета 0,04% протоколов, партия получает 47,58% голосов. На данный момент 5%-й барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Радикальная партия Олега Ляшко.

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По результатам экзитполов, «Слуга народа» набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — от 11,5% до 12,5%. «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — от 7,7% до 8,5%, «Голос» певца Святослава Вакарчука — от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал «112 Украина», телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

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