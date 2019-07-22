ЦИК Украины назвал явку на выборы в Верховную раду

В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской — 52,26%, Днепропетровской — 50,91%, Донецкой — 45,71%, Житомирской — 51,48%, Закарпатской — 41,16%, Запорожской — 50,82%, Ивано-Франковской — 48,04%, Киевской — 50,30%, Кировоградской — 49,40%, Луганской — 49,23%, Львовской — 53,42%, Николаевской — 47,09%.
Одесская область показала явку 46,97%, Полтавская — 54,10%, Ровенская — 48,02%, Сумская — 52,24%, Тернопольская — 54,21%, Харьковская- 50,43%, Хмельницкая — 53,17%, Черкасская область — 51,53%, Черновицкая — 42,06%, Черниговская — 54,80%, Херсонская — 43,93%, Киев — 48,97%.