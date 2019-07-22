«Слуга народа» набирает 41,82% голосов после обработки 16,29% протоколов

Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,64%, далее идет партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,47%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,29%.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — «Слуга народа» набирает 43,5%, за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,5%, на третьем месте партия «Европейская солидарность» — 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,1%) и «Голос» (6,6%).