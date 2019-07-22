Партия Зеленского может получить в Раде однопартийное большинство

Пропрезидентская партия «Слуга народа» после обработки 20,75% протоколов набирает 41,98% голосов, второе место удерживает «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,55% голосов. Также 5%-й барьер преодолевают «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко с 8,67%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,38% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 6,33%.
По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. По состоянию на 05:00 мск после обработки почти 22% протоколов кандидаты от «Слуги народа» выигрывают в 118 округах. Кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» лидируют в девяти округах.
От «Батькивщины» и «Голоса» побеждают по два кандидата, от «Европейской солидарности» — три. В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Монопартийное большинство
Таким, образом, по текущим данным и с учетом результатов экзитполов, «Слуга народа» может получить от 240 до 245 мандатов, при этом для создания правящей коалиции достаточно иметь 226 депутатских мест. Однако для получения конституционного большинства (две трети депутатов) партии Зеленского потребуются союзники. Из других партий, проходящих в новую Раду, «Оппозиционная платформа — За жизнь» может получить 42−44 мандата, «Европейская солидарность» — 28, «Батькивщина» — 23−25, «Голос» — 21.
Проект соглашения готовится
Как сообщил глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков, партия уже работает над подготовкой коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады. «Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, — сказал Разумков изданию “the Бабель”. — Сейчас я не буду о них распространятся, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть — самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение».
Лидер партии подтвердил, что партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука может стать партнером по коалиции для «Слуги народа», но отметил, что для предметного обсуждения этого вопроса следует дождаться результатов выборов.