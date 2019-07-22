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07:10 (мск), источник: РИА Новости

На Украине рассказали о подготовленной для Зеленского ловушке

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Источник: Reuters

По его мнению, кабинет министров специально загоняет Украину в долги, чтобы подставить главу государства.

«Политика, которую проводит правительство сегодняшнее, она антинародная. Это не в интересах нашей страны, и подтверждением тому я бы хотел привести как итог полугодия — огромное невыполнение бюджета, по оценкам некоторых специалистов, это около ста миллиардов. И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и которые даже больше, чем определил бюджет», — сказал экс-министр.

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Он также посетовал, что Зеленский и его администрация никак не отреагировали на эту ситуацию.

«Я не вижу в окружении президента людей, которые бы определили серьезную экономическую политику, имели бы серьезную экономическую программу нашей страны с реагированием на кризисные моменты, которые на сегодняшний день сложились в разных отраслях нашей экономики. Поэтому у меня разочарование не только тем, что на это нет реакции, у меня есть еще и разочарование, потому что не будет на это реакции и завтра — в силу того, что нет кадрового потенциала рядом с президентом», — добавил Попов.

По его словам, если глава государства не прислушается к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса», то проблемы будут не только у самого Зеленского, но и у всей Украины.

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