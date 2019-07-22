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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 42% протоколов

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (42,31%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,79%), свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 42,62% протоколов.

Источник: AFP 2019

Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,7%), далее идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,39%.

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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — президента Владимира Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко.

Кроме того, в Верховную раду попадают партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Партия Зеленского лидирует на досрочных выборах в Раду
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03:27 (мск)© Ньюстюб
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