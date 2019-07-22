Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 42% протоколов

Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,7%), далее идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,39%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — президента Владимира Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко.
Кроме того, в Верховную раду попадают партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.